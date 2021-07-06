Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Драпкина пояснила, что к тяжелым аллергическим реакциям относится, например, отек Квинке. Обычно у людей с данным симптомом есть постоянный медотвод от прививок. А вот крапивница в число тяжелых случаев не входит, уточнила специалист. Также прививку от COVID-19 нельзя делать в период лактации и во время обострения любого хронического заболевания.