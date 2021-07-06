Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Прививку от коронавируса можно делать не всем людям, заявила в эфире программы «Соловьев Live» главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. Например, вакцинация противопоказана несовершеннолетним и тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции.
«Нельзя делать людям младше 18 лет — это противопоказание. Нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции», — сказала эксперт.
Драпкина пояснила, что к тяжелым аллергическим реакциям относится, например, отек Квинке. Обычно у людей с данным симптомом есть постоянный медотвод от прививок. А вот крапивница в число тяжелых случаев не входит, уточнила специалист. Также прививку от COVID-19 нельзя делать в период лактации и во время обострения любого хронического заболевания.
Наконец, Драпкина призвала воздержаться от прививок людей с ОРЗ или повышенной температурой. Она пояснила, что при нарушении данного требования серьезных последствий не будет, однако человек хуже перенесет вакцинацию. Кроме того, препараты от простуды приведут к тому, что антитела сформируются в меньшем количестве.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.