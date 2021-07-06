Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Ведомости

Прививку от коронавируса можно делать не всем людям, заявила в эфире программы «Соловьев Live» главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. Например, вакцинация противопоказана несовершеннолетним и тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции.

«Нельзя делать людям младше 18 лет — это противопоказание. Нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции», — сказала эксперт.

Драпкина пояснила, что к тяжелым аллергическим реакциям относится, например, отек Квинке. Обычно у людей с данным симптомом есть постоянный медотвод от прививок. А вот крапивница в число тяжелых случаев не входит, уточнила специалист. Также прививку от COVID-19 нельзя делать в период лактации и во время обострения любого хронического заболевания.

Наконец, Драпкина призвала воздержаться от прививок людей с ОРЗ или повышенной температурой. Она пояснила, что при нарушении данного требования серьезных последствий не будет, однако человек хуже перенесет вакцинацию. Кроме того, препараты от простуды приведут к тому, что антитела сформируются в меньшем количестве.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.

Ранее по теме: Власти ответили на данные о нехватке вакцин в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных