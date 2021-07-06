Власти ответили на данные о нехватке вакцин в Москве

Также сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах работы выездных бригад в торговых центрах, на других городских площадках и в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Новый пункт вакцинации вчера открылся в Гостином дворе: в нем смогут сделать прививки до 50 человек одновременно. «Наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от Минздрава», — сообщили в департаменте. Там отметили, что официальный запрос в пресс-службу не поступал. В материале издания говорится, что запрос в депздрав был отправлен.