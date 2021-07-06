Власти ответили на данные о нехватке вакцин в Москве
Запись на вакцинацию от коронавируса доступна на ближайшие три дня в большинстве поликлиник Москвы, сообщил депздрав города. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители и ритейлеры Москвы не успевают привить от коронавируса 60% сотрудников, потому что запись на вакцинацию заполнена до августа и запасы вакцины в городе небольшие.
«Из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Ещё в четырех запись доступна на четыре и последующие ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Также сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах работы выездных бригад в торговых центрах, на других городских площадках и в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Новый пункт вакцинации вчера открылся в Гостином дворе: в нем смогут сделать прививки до 50 человек одновременно. «Наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от Минздрава», — сообщили в департаменте. Там отметили, что официальный запрос в пресс-службу не поступал. В материале издания говорится, что запрос в депздрав был отправлен.
Ранее ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и т.д, направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщила, что компании не успеют сделать первую прививку от коронавируса 60% сотрудников к 15 июля, и попросила продлить срок до 15 августа, писал «Коммерсантъ».