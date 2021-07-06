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Власти ответили на данные о нехватке вакцин в Москве

Ведомости

Запись на вакцинацию от коронавируса доступна на ближайшие три дня в большинстве поликлиник Москвы, сообщил депздрав города. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители и ритейлеры Москвы не успевают привить от коронавируса 60% сотрудников, потому что запись на вакцинацию заполнена до августа и запасы вакцины в городе небольшие.

«Из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Ещё в четырех запись доступна на четыре и последующие ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Также сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах работы выездных бригад в торговых центрах, на других городских площадках и в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Новый пункт вакцинации вчера открылся в Гостином дворе: в нем смогут сделать прививки до 50 человек одновременно. «Наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от Минздрава», — сообщили в департаменте. Там отметили, что официальный запрос в пресс-службу не поступал. В материале издания говорится, что запрос в депздрав был отправлен.

Ранее ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и т.д, направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщила, что компании не успеют сделать первую прививку от коронавируса 60% сотрудников к 15 июля, и попросила продлить срок до 15 августа, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Ритейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников вовремя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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