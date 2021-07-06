Ритейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников вовремя

Ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и т.д., сообщила, что компании не успеют сделать первую прививку от коронавируса 60% сотрудников к 15 июля, и попросила продлить срок до 15 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации к мэру Москвы Сергею Собянину. В письме говорится, что запись на прививку растянулась до августа, а запасы вакцин сокращаются. В мэрии не ответили на запрос издания.