Ритейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников вовремя
Ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и т.д., сообщила, что компании не успеют сделать первую прививку от коронавируса 60% сотрудников к 15 июля, и попросила продлить срок до 15 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации к мэру Москвы Сергею Собянину. В письме говорится, что запись на прививку растянулась до августа, а запасы вакцин сокращаются. В мэрии не ответили на запрос издания.
Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому компании из сфер торговли и услуг должны привить от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую.
«Русбренд» предложил мэрии Москвы до 15 августа не наказывать работодателей, которые не успеют вакцинировать сотрудников, сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отметил, что за нарушение обязательной вакцинации ИП и юрлицам грозит штраф до 300 000 руб., при повторном нарушении – до 1 млн руб.
Источник издания в крупном производителе рассказал, что в ряде компаний сферы торговли и услуг вакцинированы не более 17% работников.
В PepsiCo подтвердили сложности с соблюдением сроков вакцинации сотрудников и добавили, что мэрия города могла бы организовать мобильные бригады на крупные предприятия. В «Яндекс Go» рассказали, что в Москве есть только два центра вакцинации трудовых мигрантов, и их недостаточно для быстрой вакцинации. В Delivery Club также заявили о необходимости открывать новые пункты вакцинации для курьеров.
В «Ленте» сообщили, что в некоторых магазинах сети привито около 60% сотрудников, в «Шоколаднице» и сети Prime – более 50%.