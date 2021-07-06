Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Ритейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников вовремя

Ведомости

Ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и т.д., сообщила, что компании не успеют сделать первую прививку от коронавируса 60% сотрудников к 15 июля, и попросила продлить срок до 15 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации к мэру Москвы Сергею Собянину. В письме говорится, что запись на прививку растянулась до августа, а запасы вакцин сокращаются. В мэрии не ответили на запрос издания.

Главный санитарный врач Москвы ранее подписала постановление, согласно которому компании из сфер торговли и услуг должны привить от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля сотрудники должны сделать первую прививку, к 15 августа – вторую.

«Русбренд» предложил мэрии Москвы до 15 августа не наказывать работодателей, которые не успеют вакцинировать сотрудников, сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отметил, что за нарушение обязательной вакцинации ИП и юрлицам грозит штраф до 300 000 руб., при повторном нарушении – до 1 млн руб.

Источник издания в крупном производителе рассказал, что в ряде компаний сферы торговли и услуг вакцинированы не более 17% работников.

В PepsiCo подтвердили сложности с соблюдением сроков вакцинации сотрудников и добавили, что мэрия города могла бы организовать мобильные бригады на крупные предприятия. В «Яндекс Go» рассказали, что в Москве есть только два центра вакцинации трудовых мигрантов, и их недостаточно для быстрой вакцинации. В Delivery Club также заявили о необходимости открывать новые пункты вакцинации для курьеров.

В «Ленте» сообщили, что в некоторых магазинах сети привито около 60% сотрудников, в «Шоколаднице» и сети Prime – более 50%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных