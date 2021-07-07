В Совбезе сообщили о восьмикратном увеличении количества компьютерных преступлений

В апреле Банк России сообщил о росте потерь россиян от кибермошенников на 52% в 2020 г. до 9,77 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, одно из четырех регистрируемых преступлений в России приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.