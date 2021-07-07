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В Совбезе сообщили о восьмикратном увеличении количества компьютерных преступлений

Ведомости

Количество компьютерных преступлений В России за последние пять лет выросло почти в восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности России Олега Храмова.

«За последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений — с 65 000 до 510 000», — сказал он, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности страны. Такие преступления направлены как против коммерческих структур, так и против граждан, подчеркнул Храмов.

«Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков», — отметил замсекретаря Совбеза.

При этом количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за 2020 г. увеличилось в 3,5 раза, передает слова Хромова «РИА Новости».

«Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 г. рост составил 3,5 раза», — сказал он.

В апреле Банк России сообщил о росте потерь россиян от кибермошенников на 52% в 2020 г. до 9,77 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, одно из четырех регистрируемых преступлений в России приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных