В Совбезе сообщили о восьмикратном увеличении количества компьютерных преступлений
Количество компьютерных преступлений В России за последние пять лет выросло почти в восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности России Олега Храмова.
«За последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений — с 65 000 до 510 000», — сказал он, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности страны. Такие преступления направлены как против коммерческих структур, так и против граждан, подчеркнул Храмов.
«Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков», — отметил замсекретаря Совбеза.
При этом количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за 2020 г. увеличилось в 3,5 раза, передает слова Хромова «РИА Новости».
«Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 г. рост составил 3,5 раза», — сказал он.
В апреле Банк России сообщил о росте потерь россиян от кибермошенников на 52% в 2020 г. до 9,77 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, одно из четырех регистрируемых преступлений в России приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.