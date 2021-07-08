В Токио во время проведения Олимпиады будет действовать режим ЧП

Чрезвычайное положение в Токио будет вводиться уже в четвертый раз с начала пандемии. Оно подразумевает прекращение продажи алкоголя общепитом с 20:00, ограничения массовых мероприятий пределом в 5000 человек или 50% заполняемости помещения. «Число новых положительных результатов вчера продолжало расти, а количество зараженных на 100 000 за последнюю неделю превысило 30, что эквивалентно четвертому уровню опасности. Число людей, которые серьезно больны или готовятся к госпитализации, увеличивается. Необходимо обеспечить систему оказания медицинской помощи во время соревнований», — объяснил Нисимура необходимость введения чрезвычайного положения в Токио.