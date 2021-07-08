В Токио во время проведения Олимпиады будет действовать режим ЧП
В Токио с 12 июля по 22 августа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом будет действовать чрезвычайное положение, которое охватит период проведения летней Олимпиады (с 23 июля по 8 августа). Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, передает телеканал NHK.
Чрезвычайное положение в Токио будет вводиться уже в четвертый раз с начала пандемии. Оно подразумевает прекращение продажи алкоголя общепитом с 20:00, ограничения массовых мероприятий пределом в 5000 человек или 50% заполняемости помещения. «Число новых положительных результатов вчера продолжало расти, а количество зараженных на 100 000 за последнюю неделю превысило 30, что эквивалентно четвертому уровню опасности. Число людей, которые серьезно больны или готовятся к госпитализации, увеличивается. Необходимо обеспечить систему оказания медицинской помощи во время соревнований», — объяснил Нисимура необходимость введения чрезвычайного положения в Токио.
Кроме Токио, правительственный «базовый» план ограничений, разработанный экспертами по инфекционным заболеваниям, будет введен в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака.
В стране с начала пандемии выявлено более 801 000 случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 14 800 человек.
В марте текущего года в связи с продолжением пандемии коронавиурса организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение об их проведении без участия болельщиков из других стран. В принятии решения участвовали Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Япония вернет болельщикам деньги за уже купленные билеты.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии были перенесены на год. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.