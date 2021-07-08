Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с коронавирусом

Догилевой 64 года. После окончания ГИТИСа в 1978 г. она стала играть в театре «Ленком», затем в Театре им. М.Н.Ермоловой. Она известна по фильмам «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Жмурки», сериалам «Гибель империи», «Люба, дети и завод», «Склифосовский», «Вампиры средней полосы» и другим.