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Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с коронавирусом

Ведомости

Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Об этом артистка сообщила ТАСС.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию», — сказала Догилева. Она уточнила, что находится в лечебном учреждении второй день, «но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат». 

По информации Mash, недомогание Догилева почувствовала на прошлой неделе, у нее поднялась температура до 38. Из-за ухудшающего состояния актриса вызвала скорую. Telegram-канал отмечает, что легкие у артистки поражены на 30%.

Догилевой 64 года. После окончания ГИТИСа в 1978 г. она стала играть в театре «Ленком», затем в Театре им. М.Н.Ермоловой. Она известна по фильмам «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Жмурки», сериалам «Гибель империи», «Люба, дети и завод», «Склифосовский», «Вампиры средней полосы» и другим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных