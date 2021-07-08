Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с коронавирусом
Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Об этом артистка сообщила ТАСС.
«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию», — сказала Догилева. Она уточнила, что находится в лечебном учреждении второй день, «но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат».
По информации Mash, недомогание Догилева почувствовала на прошлой неделе, у нее поднялась температура до 38. Из-за ухудшающего состояния актриса вызвала скорую. Telegram-канал отмечает, что легкие у артистки поражены на 30%.
Догилевой 64 года. После окончания ГИТИСа в 1978 г. она стала играть в театре «Ленком», затем в Театре им. М.Н.Ермоловой. Она известна по фильмам «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Жмурки», сериалам «Гибель империи», «Люба, дети и завод», «Склифосовский», «Вампиры средней полосы» и другим.