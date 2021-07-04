Супруга рассказала о состоянии Петра Мамонова
Музыкант, основатель и лидер рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, по-прежнему остается на ИВЛ, плохая динамика врачами не фиксируется, рассказала супруга музыканта Ольга Мамонова в комментарии ТАСС.
«Первого июля его положили под ИВЛ, так что четвертые сутки состояние крайне тяжелое. Слава богу, плохой динамики нет», — сказала она.
Ранее она сообщала, что Мамонов с 27 июня находится в реанимации в больнице в Коммунарке. По ее словам, у музыканта поражено 87% легких. Врачи 2 июля оценивали его состояние как крайне тяжелое.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Мамонову 70 лет.