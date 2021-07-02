Музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Музыканта, основателя и лидера рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу и менеджера Ольгу Мамонову.
«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», — сказала Мамонова. Вчера супруга музыканта сообщила, что он заразился коронавирусом и с 27 июня находится в реанимации в больнице в Коммунарке. По ее словам, у музыканта поражено 87% легких.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Мамонову 70 лет.