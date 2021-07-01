Музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Основатель и лидер рок-группы «Звуки Му», музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом и находится в реанимации с . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на жену Мамонова Ольгу.
«Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации», — сказала супруга Мамонова. По ее словам, в реанимацию больницы в Коммунарке музыканта направили пять дней назад, 27 июня.
РБК Олга Мамонова пояснила, что у музыканта поражено 87% легких.
70-летний Петр Мамонов — русский рок-музыкант, поэт и актер. В 2019 г. он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му», игравшую в различные годы в жанрах экспериментальный рок, психоделический рок, альтернативный рок и др. С 2015 г. Мамонов выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильм «Остров».