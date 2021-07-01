Музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му», игравшую в различные годы в жанрах экспериментальный рок, психоделический рок, альтернативный рок и др. С 2015 г. Мамонов выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильм «Остров».