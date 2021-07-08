В Волгоградской области ввели ограничения на работу кафе и ресторанов
Посетители кафе и ресторанов в Волгоградской области с 12 июля должны будут предъявлять справку о вакцинации от коронавируса с QR-кодом, отрицательный результат ПЦР-теста, справку о наличии антител или справку о перенесенном менее полугода назад коронавирусе, говорится на сайте администрации региона.
«Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы», — добавили в администрации.
После 12 июля статус «зоны, свободной от COVID-19» смогут получить заведения, в которых не менее 60% сотрудников сделали прививку от коронавируса или переболели им не более полугода назад. Такие заведения смогут работать круглосуточно или без дополнительных ограничений. Статус смогут получить музеи, кинотеатры, театры, дома культуры и общепит.
Заведения общепита, которые не выполнят требования, не смогут работать с 0:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. Также в них приостановят работу детских комнат.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по QR-коду. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им менее полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.