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В Волгоградской области ввели ограничения на работу кафе и ресторанов

Ведомости

Посетители кафе и ресторанов в Волгоградской области с 12 июля должны будут предъявлять справку о вакцинации от коронавируса с QR-кодом, отрицательный результат ПЦР-теста, справку о наличии антител или справку о перенесенном менее полугода назад коронавирусе, говорится на сайте администрации региона.

«Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы», — добавили в администрации.

После 12 июля статус «зоны, свободной от COVID-19» смогут получить заведения, в которых не менее 60% сотрудников сделали прививку от коронавируса или переболели им не более полугода назад. Такие заведения смогут работать круглосуточно или без дополнительных ограничений. Статус смогут получить музеи, кинотеатры, театры, дома культуры и общепит.

Заведения общепита, которые не выполнят требования, не смогут работать с 0:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. Также в них приостановят работу детских комнат.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по QR-коду. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им менее полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

Ранее по теме: Регионам дадут рекомендации по введению ограничений на массовые мероприятия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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