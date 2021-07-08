В Волгоградской области ввели ограничения на работу кафе и ресторанов

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по QR-коду. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им менее полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.