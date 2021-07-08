ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по ковид-паспортам
Евросоюз предложил Минздраву обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
«Существует так называемая система европейского ковид-сертификата. Законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других ковид-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — сказал Эдерер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, если диалог с российскими властями будет успешным, то взаимное признание ковид-паспортов «снизит число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники».
В то же время ранее сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС.
С 1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС (производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson).
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.