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ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по ковид-паспортам

Ведомости

Евросоюз предложил Минздраву обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

«Существует так называемая система европейского ковид-сертификата. Законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других ковид-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — сказал Эдерер (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если диалог с российскими властями будет успешным, то взаимное признание ковид-паспортов «снизит число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники».

В то же время ранее сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС.

С 1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС (производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson).

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.

Ранее по теме: Франция призвала европейских партнеров не признавать вакцины из России и Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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