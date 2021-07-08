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Франция призвала европейских партнеров не признавать вакцины из России и Китая

Ведомости

Париж призывает своих европейских партнеров не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что французы должны получать только те вакцины, в действенности которых власти страны уверены, а именно четыре препарата, признанных регулятором Франции и Евросоюза. «В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — сказал Бон.

На данный момент в Евросоюзе к использованию одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Последняя получила разрешение в марте. В то же время в двух странах сообщества — Венгрии и Словакии — российский препарат «Спутник V» уже одобрен и используется в кампании по вакцинации населения.

В июне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). В то же время замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. Изначально временем возможной регистрации российской вакцины назывались май или июнь.

16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев. Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.

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Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейского фармрегулятора EMA. В то же время накануне Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V». Согласно отчету аргентинского Минздрава, на почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов.

Ранее по теме: Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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