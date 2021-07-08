Франция призвала европейских партнеров не признавать вакцины из России и Китая

Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейского фармрегулятора EMA. В то же время накануне Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V». Согласно отчету аргентинского Минздрава, на почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов.