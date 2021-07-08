Франция призвала европейских партнеров не признавать вакцины из России и Китая
Париж призывает своих европейских партнеров не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.
Он подчеркнул, что французы должны получать только те вакцины, в действенности которых власти страны уверены, а именно четыре препарата, признанных регулятором Франции и Евросоюза. «В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — сказал Бон.
На данный момент в Евросоюзе к использованию одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Последняя получила разрешение в марте. В то же время в двух странах сообщества — Венгрии и Словакии — российский препарат «Спутник V» уже одобрен и используется в кампании по вакцинации населения.
В июне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). В то же время замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. Изначально временем возможной регистрации российской вакцины назывались май или июнь.
16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев. Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.
Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейского фармрегулятора EMA. В то же время накануне Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V». Согласно отчету аргентинского Минздрава, на почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов.