Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V»

Как следует из документа, на 12,8 млн всех введенных доз различных вакцин было зафиксировано 45 728 случаев побочных эффектов. В абсолютном выражении большая часть из них пришлась на российскую «Спутник V» — 40 445. Однако это объясняется тем, что ее применение было максимальным (6,9 млн доз, в то время как китайской Sinopharm — 3,5 млн, а препарата от AstraZeneca — 2,3 млн).