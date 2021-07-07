Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V»
На почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов, следует из опубликованного Минздравом аргентины отчета.
Как следует из документа, на 12,8 млн всех введенных доз различных вакцин было зафиксировано 45 728 случаев побочных эффектов. В абсолютном выражении большая часть из них пришлась на российскую «Спутник V» — 40 445. Однако это объясняется тем, что ее применение было максимальным (6,9 млн доз, в то время как китайской Sinopharm — 3,5 млн, а препарата от AstraZeneca — 2,3 млн).
В целом число тяжелых побочных эффектов после российской вакцины было минимальным: госпитализации после укола российским препаратом случались лишь в 0,0027% случаях. Для сравнения, частота госпитализаций после применения Covishield от AstraZeneca — 0,003%.
В пресс-службе разработчика вакцины отметили, что новые данные Минздрава Аргентины «подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». «Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня британский научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, о чем свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран. В то же время в публикации отметили, что остаются еще вопросы о редких побочных эффектах препарата.
Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейского фармрегулятора EMA.