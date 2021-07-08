«Яндекс» предложит выплаты водителям и курьерам при недомогании после вакцинации

В марте 2020 г. «Яндекс» уже оплачивал больничные и карантины из-за заболевших родственников водителям, которые заболели коронавирусом. Для этого компания создала специальный фонд. Минимальной суммой финансовой поддержки на 14 дней больничного или карантина были 7000 руб., максимальной – 28 000 руб. В декабре того же года срок работы фонда был продлен до конца 2021 г. Программа помощи водителям и курьерам действует и за пределами России, в странах, где представлены соответствующие сервисы «Яндекса»: в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.