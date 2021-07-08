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«Яндекс» предложит выплаты водителям и курьерам при недомогании после вакцинации

Ведомости

«Яндекс» предложит выплаты водителям и курьерам сервисов «Яндекс Go» в случае возникновения недомоганий после вакцинации от COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. 

Выплаты смогут получить как те, кто работает в таксопарках и логистических компаниях, так и прямые партнеры «Яндекса» из числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Размер единоразовой выплаты зависит от истории выполненных заказов (средний размер компенсации составлял от 500 до 1600 руб. в день). Для получения выплаты нужно предоставить больничный или подтверждающую справку из медучреждения и сертификат о вакцинации, в котором указана дата получения прививки.

23 июня «Яндекс» организовал в Москве выездные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса для водителей и курьеров своих сервисов.

Ранее сервисы «Яндекса» начали эксперимент по предоставлению соцгарантий, в частности, аналогов оплачиваемых больничных и страховок, водителям и курьерам.

Программа «больничного» составляет 800 руб. в день со второго дня болезни, до 24 000 руб. в месяц максимум, а выплаты от несчастных случаев — до 2 млн руб. Кроме того, при нетрудоспособности застрахованный работник может обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону. «Участие в программе «Для своих» добровольное, самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент», — заверили в «Яндексе».

В марте 2020 г. «Яндекс» уже оплачивал больничные и карантины из-за заболевших родственников водителям, которые заболели коронавирусом. Для этого компания создала специальный фонд. Минимальной суммой финансовой поддержки на 14 дней больничного или карантина были 7000 руб., максимальной – 28 000 руб. В декабре того же года срок работы фонда был продлен до конца 2021 г. Программа помощи водителям и курьерам действует и за пределами России, в странах, где представлены соответствующие сервисы «Яндекса»: в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных