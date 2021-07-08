«Яндекс» предложит выплаты водителям и курьерам при недомогании после вакцинации
«Яндекс» предложит выплаты водителям и курьерам сервисов «Яндекс Go» в случае возникновения недомоганий после вакцинации от COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Выплаты смогут получить как те, кто работает в таксопарках и логистических компаниях, так и прямые партнеры «Яндекса» из числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Размер единоразовой выплаты зависит от истории выполненных заказов (средний размер компенсации составлял от 500 до 1600 руб. в день). Для получения выплаты нужно предоставить больничный или подтверждающую справку из медучреждения и сертификат о вакцинации, в котором указана дата получения прививки.
23 июня «Яндекс» организовал в Москве выездные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса для водителей и курьеров своих сервисов.
Ранее сервисы «Яндекса» начали эксперимент по предоставлению соцгарантий, в частности, аналогов оплачиваемых больничных и страховок, водителям и курьерам.
Программа «больничного» составляет 800 руб. в день со второго дня болезни, до 24 000 руб. в месяц максимум, а выплаты от несчастных случаев — до 2 млн руб. Кроме того, при нетрудоспособности застрахованный работник может обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону. «Участие в программе «Для своих» добровольное, самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент», — заверили в «Яндексе».
В марте 2020 г. «Яндекс» уже оплачивал больничные и карантины из-за заболевших родственников водителям, которые заболели коронавирусом. Для этого компания создала специальный фонд. Минимальной суммой финансовой поддержки на 14 дней больничного или карантина были 7000 руб., максимальной – 28 000 руб. В декабре того же года срок работы фонда был продлен до конца 2021 г. Программа помощи водителям и курьерам действует и за пределами России, в странах, где представлены соответствующие сервисы «Яндекса»: в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.