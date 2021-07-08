Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли почти 750 000 жителей Петербурга
Первый компонент вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге получили более 1 млн человек, полный цикл вакцинации прошли почти 750 000 человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
«На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении.
При этом показатель привитых за один день в городе 7 июля стал рекордным — вакцину получили 21 715 человек, ревакцинировано 47 граждан. Запас вакцины в Петербурге составляет 109 011 комплектов.
Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации, а также выездные прививочные бригады.
19 июня власти Санкт-Петербурга обязали до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти города, госучреждений и государственных унитарных предприятий. В целом к указанному сроку антитела должны быть минимум у 65% таких работников и чиновников.