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Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли почти 750 000 жителей Петербурга

Ведомости

Первый компонент вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге получили более 1 млн человек, полный цикл вакцинации прошли почти 750 000 человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

При этом показатель привитых за один день в городе 7 июля стал рекордным — вакцину получили 21 715 человек, ревакцинировано 47 граждан. Запас вакцины в Петербурге составляет 109 011 комплектов.

Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации, а также выездные прививочные бригады.

19 июня власти Санкт-Петербурга обязали до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти города, госучреждений и государственных унитарных предприятий. В целом к указанному сроку антитела должны быть минимум у 65% таких работников и чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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