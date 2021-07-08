В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.
Так, с 13 июля по 16 августа в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия с численностью более 75 человек. Однако это не касается культурных и зрелищных мероприятий, которые проходят в театрах, концертных залах, цирках и кино по согласованию с городским комитетом по культуре.
Наполняемость театров и концертных залов с указанной даты не может превышать 1500 человек, цирков — 50% после 75% ранее.
Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей. Это не относится лишь к тем из них, что проводятся по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. При этом спортсмены, тренеры, судьи и другие лица, которые обеспечивают проведение таких мероприятий, обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный максимум за три дня до назначенной даты.
Кроме того, запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия на кораблях. Их наполняемость при этом ограничивается до 50%.
Меры, которые действовали в городе ранее, также продлеваются до 16 августа.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург является вторым регионом России по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом. Таковых там 483 992. За последние сутки в городе зафиксировали 1937 новых случаев заболевания. Это максимальный показатель с 31 января. Умер в течение 24 часов 101 пациент с COVID-19. За все время — 17 183.