В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей. Это не относится лишь к тем из них, что проводятся по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. При этом спортсмены, тренеры, судьи и другие лица, которые обеспечивают проведение таких мероприятий, обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный максимум за три дня до назначенной даты.