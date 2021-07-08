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В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Так, с 13 июля по 16 августа в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия с численностью более 75 человек. Однако это не касается культурных и зрелищных мероприятий, которые проходят в театрах, концертных залах, цирках и кино по согласованию с городским комитетом по культуре.

Наполняемость театров и концертных залов с указанной даты не может превышать 1500 человек, цирков — 50% после 75% ранее.

Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей. Это не относится лишь к тем из них, что проводятся по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. При этом спортсмены, тренеры, судьи и другие лица, которые обеспечивают проведение таких мероприятий, обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный максимум за три дня до назначенной даты.

Кроме того, запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия на кораблях. Их наполняемость при этом ограничивается до 50%.

Меры, которые действовали в городе ранее, также продлеваются до 16 августа.

По данным оперштаба, Санкт-Петербург является вторым регионом России по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом. Таковых там 483 992. За последние сутки в городе зафиксировали 1937 новых случаев заболевания. Это максимальный показатель с 31 января. Умер в течение 24 часов 101 пациент с COVID-19. За все время — 17 183.

Ранее по теме: Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли почти 750 000 жителей Петербурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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