Россияне приобрели около 250 000 путевок по программе кешбэка на отдых детей
Россияне приобрели около 250 000 путевок по программе стимулирования туристических поездок для детей внутри страны на сумму 6,7 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Программа стартовала 25 мая и продлится до 15 сентября.
«На сегодняшний день по программе куплено более 250 000 путевок на общую сумму 6,7 млрд руб. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд руб.», — сказали в пресс-службе.
В рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели путевок на 0,5 млрд руб. Как пояснили в ведомстве, в этом году программа продлена с 16 июня, путевки можно покупать на период с 1 октября и до 24 декабря этого года. При этом круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне потратили 27 млрд руб. на туры по стране с кешбэком с 18 марта по 15 июня.
По поручению президента России Владимира Путина и правительства программа кешбэка продлена – 16 июня стартовал новый этап продаж, который продлится до 31 июля. Россияне могут купить тур или оплатить проживание в гостинице и отправиться в поездку в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. При этом срок проживания в гостинице должен составлять не менее двух ночей, а бронирование должно быть оплачено картой «Мир». В этом случае туристу вернется 20% от стоимости услуги, но не более 20 000 руб.