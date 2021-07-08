Минздрав готов обсуждать взаимное признание ковид-паспортов с ЕС
Минздрав России получил письмо ЕС с предложением о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Ведомство готово к обсуждению этого вопроса, отметил он.
«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — сказал Кузнецов.
Ранее сегодня посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников.
В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.