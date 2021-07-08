Минздрав готов обсуждать взаимное признание ковид-паспортов с ЕС

Ранее сегодня посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников.