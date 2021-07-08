Песков оценил предложение посла ЕС в Москве договориться по ковид-паспортам

«Вот это заявление посла очень примечательное и очень положительное. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, что будет неприемлемо для любого демократического общества. И поэтому это хороший сигнал. Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — сказал Песков. По его словам, предложение о взаимном признании ковидных сертификатов, в том числе о прививках иностранными вакцинами, «конечно же, нужно обсуждать».