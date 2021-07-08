Песков оценил предложение посла ЕС в Москве договориться по ковид-паспортам
Заявление посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера с предложением о сотрудничестве во взаимном признании сертификатов о вакцинации является «хорошим сигналом» и требует обсуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вот это заявление посла очень примечательное и очень положительное. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, что будет неприемлемо для любого демократического общества. И поэтому это хороший сигнал. Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — сказал Песков. По его словам, предложение о взаимном признании ковидных сертификатов, в том числе о прививках иностранными вакцинами, «конечно же, нужно обсуждать».
Песков не смог уточнить, будут ли иностранные вакцины допускать на российский рынок, если взаимное признание сертификатов завершится успехом. Он сказал, что европейский фармрегулятор до сих пор не признал российскую вакцину, но «работа в этом направлении продолжается, работа кропотливая, сложная».
Ранее сегодня посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
С 1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС.
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.