ВОЗ включила «российский» штамм COVID-19 в список для отслеживания

Кроме того, ВОЗ ведет список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку или изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. В настоящий момент четыре штамма COVID-19 включены в этот список: «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», бразильский штамм «гамма» и индийский штамм «дельта».