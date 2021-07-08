ВОЗ включила «российский» штамм COVID-19 в список для отслеживания
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 9 июня включила в список для мониторинга штамм коронавируса AT.1, который впервые был обнаружен в России в январе этого года, свидетельствуют данные организации.
ВОЗ ведет мониторинг с января 2020 г. В список для мониторинга попадают штаммы COVID-19, мутации которых, предположительно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. При этом информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес, недостаточно.
Кроме того, ВОЗ ведет список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку или изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. В настоящий момент четыре штамма COVID-19 включены в этот список: «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», бразильский штамм «гамма» и индийский штамм «дельта».
Как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас «дельта» является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице. Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, сообщал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.