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ВОЗ включила «российский» штамм COVID-19 в список для отслеживания

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 9 июня включила в список для мониторинга штамм коронавируса AT.1, который впервые был обнаружен в России в январе этого года, свидетельствуют данные организации.

ВОЗ ведет мониторинг с января 2020 г. В список для мониторинга попадают штаммы COVID-19, мутации которых, предположительно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. При этом информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес, недостаточно.

Кроме того, ВОЗ ведет список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку или изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. В настоящий момент четыре штамма COVID-19 включены в этот список: «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», бразильский штамм «гамма» и индийский штамм «дельта».

Как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас «дельта» является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице. Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, сообщал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Ранее по теме: Эксперт сообщил о риске возникновения суперштамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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