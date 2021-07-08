В Калужской области уволят медсестру из-за введения пациенту воды вместо вакцины

Он отметил, что вакцинация была произведена в тот же день и конфликт был исчерпан. «Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка. Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям – уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», — добавил губернатор.