В Калужской области уволят медсестру из-за введения пациенту воды вместо вакцины
В Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса «Ковивак» из-за того, что она закончилась. Сейчас проводится служебная проверка, медсестра находится в отпуске, но, скорее всего, будет уволена, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вакцинация была произведена в тот же день и конфликт был исчерпан. «Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка. Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям – уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», — добавил губернатор.
«26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», — пояснил глава региона.
Он также уточнил, что на текущий день в Калужской области в наличии 22 265 единиц первого компонента «Спутника V» и 85 794 единиц второго компонента.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».