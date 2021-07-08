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В Калужской области уволят медсестру из-за введения пациенту воды вместо вакцины

Ведомости

В Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса «Ковивак» из-за того, что она закончилась. Сейчас проводится служебная проверка, медсестра находится в отпуске, но, скорее всего, будет уволена, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вакцинация была произведена в тот же день и конфликт был исчерпан. «Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка. Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям – уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», — добавил губернатор.

«26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», — пояснил глава региона.

Он также уточнил, что на текущий день в Калужской области в наличии 22 265 единиц первого компонента «Спутника V» и 85 794 единиц второго компонента.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных