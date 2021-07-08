Матыцин заявил о необходимости реформ в российском футболе
Российский футбол нуждается в переменах, для этого нужно проанализировать всю систему работы: от подготовки кадров до принципов и объемов финансирования, заявил министр спорта России Олег Матыцин.
«Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная является одним из главных звеньев», – сказал Матыцин (цитата по «РИА Новости»).
Министр поблагодарил бывшего тренера сборной Станислава Черчесова и его тренерский штаб, напомнив об успешном выступлении команды на ЧМ-2018. «Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель – чтобы у России была сильная сборная. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе», – отметил Матыцин.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).
Российский футбольный союз расторг 8 июля контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.