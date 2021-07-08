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Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

Ведомости

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в Telegram-канале РФС.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 г.», — заявил президент РФС Александр Дюков. 

Ранее Черчесов в контексте своей возможной отставки заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

Ранее по теме: Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных