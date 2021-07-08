Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России
Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в Telegram-канале РФС.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 г.», — заявил президент РФС Александр Дюков.
Ранее Черчесов в контексте своей возможной отставки заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).