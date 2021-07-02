Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

«Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный, это может быть. Но эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать. Как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим. Я могу ошибаться, говорить эпитетами, но это вот так. На этом давайте остановимся. Детального разбора ЕВРО с моим руководителем не было. Поэтому мы спокойно сядем и решим», — сказал Черчесов на пресс-конференции. Он подчеркнул, что на этот пост он был назначен, а не приглашен.