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Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

Ведомости

Главный тренер Сборной России по футболу Станислав Черчесов в контексте своей возможной отставки заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Его слова приводит «РИА Новости».

«Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный, это может быть. Но эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать. Как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим. Я могу ошибаться, говорить эпитетами, но это вот так. На этом давайте остановимся. Детального разбора ЕВРО с моим руководителем не было. Поэтому мы спокойно сядем и решим», — сказал Черчесов на пресс-конференции. Он подчеркнул, что на этот пост он был назначен, а не приглашен.

«Как бы это сказать по отставке спокойно. Чтобы это было правильно понято и истолковано. Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С 1-й секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. <...> Может быть, я старой школы, и так рассуждаю, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную, но если тебя зовут, моя задача была дать добро и сказать "я готов". Потому что каждый из нас солдат своей страны, мне дали задание, я его выполняю скоро уже пять лет», — добавил Черчесов.

Ранее сегодня технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной. Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что вопрос об увольнении Черчесова на заседании не обсуждался. «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков», — сказал Гаджиев, отметив, что «позиции сдаем на всех фронтах».

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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