Путин прокомментировал неудачи российских сборных по футболу и хоккею
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал последние результаты российских сборных по футболу и хоккею. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что и сборная по хоккею не отличилась, а тем более сборная по футболу — это, безусловно, факт, который не может пройти, остаться незамеченным», — сказал Путин.
При этом глава государства заявил, что в российских футболе и хоккее есть специалисты, которым нужно «довериться».
«Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и видимо вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше. Не посыпая голову пеплом, но рассчитывая ну лучшее», — добавил он. Россия обладает хорошим потенциалом в спорте, резюмировал он.
На проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0). В свою очередь, в начале июня российская сборная по хоккею проиграла Канаде в матче 1/4 чемпионата мира и выбыла из турнира.