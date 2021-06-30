Путин прокомментировал неудачи российских сборных по футболу и хоккею

«Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и видимо вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше. Не посыпая голову пеплом, но рассчитывая ну лучшее», — добавил он. Россия обладает хорошим потенциалом в спорте, резюмировал он.