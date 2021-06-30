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Путин прокомментировал неудачи российских сборных по футболу и хоккею

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал последние результаты российских сборных по футболу и хоккею. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что и сборная по хоккею не отличилась, а тем более сборная по футболу — это, безусловно, факт, который не может пройти, остаться незамеченным», — сказал Путин.

При этом глава государства заявил, что в российских футболе и хоккее есть специалисты, которым нужно «довериться».

«Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и видимо вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше. Не посыпая голову пеплом, но рассчитывая ну лучшее», — добавил он. Россия обладает хорошим потенциалом в спорте, резюмировал он.

На проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0). В свою очередь, в начале июня российская сборная по хоккею проиграла Канаде в матче 1/4 чемпионата мира и выбыла из турнира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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