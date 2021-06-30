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РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной

Ведомости

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной, заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — цитирует «РИА Новости» Гершковича.

Ранее член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что вопрос об увольнении Черчесова на заседании не обсуждался. «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков», — сказал Гаджиев, отметив, что «позиции сдаем на всех фронтах».

Ранее журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram-канале оценил вероятность отставки Черчесова как реальную: «Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера. Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную».

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 г. На домашнем чемпионате мира 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0).

Ранее по теме: В чем виноват Черчесов и за что он получает свою зарплату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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