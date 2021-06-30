РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 г. На домашнем чемпионате мира 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0).