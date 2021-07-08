Хуснуллин назвал примерную стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска

«308 км до Тюмени, если мне память не изменяет, 220-240 км до Челябинска и примерно еще 80 км надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге. По моим ощущениям, все вместе это дает где-то под 500 км дороги. Я думаю, что это будет стоить еще миллиардов 200-250», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).