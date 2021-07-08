Хуснуллин назвал примерную стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска
Автотрассу М-12 Москва — Казань могут продлить до Тюмени и Челябинска к 2024 г., стоимость работ составит порядка 200-250 млрд руб., заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала »Россия 24» .
«308 км до Тюмени, если мне память не изменяет, 220-240 км до Челябинска и примерно еще 80 км надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге. По моим ощущениям, все вместе это дает где-то под 500 км дороги. Я думаю, что это будет стоить еще миллиардов 200-250», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).
Ранее продлить трассу М-12 предложил президент России Владимир Путин во время разговора с Хуснуллиным на открытии участка ЦКАД. Президент отметил, что трасса Москва — Казань является очень важным проектом для всей страны.
До этого Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.