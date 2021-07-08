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В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Пик заболеваемости коронавирусом среди жителей Санкт-Петербурга пройден, количество госпитализаций снижается, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире городского телеканала «Санкт-Петербург».

«Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден», — цитирует ТАСС председателя комитета. По его словам, в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800, на прошлой неделе оно доходило до тысячи.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения. Это максимальный показатель с 31 января. По данным оперштаба, Санкт-Петербург является вторым регионом России по количеству заболевших, общее число с начала пандемии — 483 992. Умер в течение 24 часов 101 пациент с COVID-19. За все время — 17 183.

Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов ввел дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с 13 июля по 16 августа в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия с численностью более 75 человек. Наполняемость театров и концертных залов с указанной даты не может превышать 1500 человек, цирков — 50% после 75% ранее. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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