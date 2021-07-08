В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом среди жителей Санкт-Петербурга пройден, количество госпитализаций снижается, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире городского телеканала «Санкт-Петербург».
«Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден», — цитирует ТАСС председателя комитета. По его словам, в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800, на прошлой неделе оно доходило до тысячи.
За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения. Это максимальный показатель с 31 января. По данным оперштаба, Санкт-Петербург является вторым регионом России по количеству заболевших, общее число с начала пандемии — 483 992. Умер в течение 24 часов 101 пациент с COVID-19. За все время — 17 183.
Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов ввел дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с 13 июля по 16 августа в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия с численностью более 75 человек. Наполняемость театров и концертных залов с указанной даты не может превышать 1500 человек, цирков — 50% после 75% ранее. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей.