В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом

Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов ввел дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с 13 июля по 16 августа в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия с численностью более 75 человек. Наполняемость театров и концертных залов с указанной даты не может превышать 1500 человек, цирков — 50% после 75% ранее. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей.