Попова уточнила долю заболевших после вакцинации от COVID-19
Менее одного процента (0,7%) заболевают коронавирусом после прививки двумя компонентами российской вакцины, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Люди болеют после полного комплекса прививок, эти цифры из единого ресурса Министерства здравоохранения РФ, где у нас полицевой персональный учет каждого заболевшего и привитого. После двух инъекций вакцины, т. е. после полного курса и после второго компонента, — прошедшие 3 недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых», — сказала она (цитата по ТАСС).
Попова отметила, что случаи повторного заражения коронавирусом в России «единичны» и не превышают 1%.
«Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше», — считает глава ведомства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявила, что процент заболевших после вакцинации составляет 2,5%.