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Попова не видит предпосылок для введения локдауна

Ведомости

На сегодняшний день нет таких рисков и угроз, которые говорили бы о необходимости вводить более жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1». 

«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Глава ведомства подчеркнула, что при всеобщей вакцинации «такой необходимости точно не будет». По ее словам, ситуация с коронавирусом в России напряженная, максимальная заболеваемость сейчас отмечается в Северо-Западном федеральном округе. «Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ», — сказала Попова. 

Она отметила, что во всех остальных федеральных округах ситуация чуть более спокойная, но «абсолютно нестабильная». По ее данным, около 66% случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на «дельта»-штамм. Развитие ситуации будет зависеть только от соблюдения антиковидных мер, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России с участием президента Владимира Путина сообщила, что Роспотребнадзор  подготовил проект постановления о критериях оценки эпидемической ситуации в регионах. 

По словам Голиковой, за неделю число заболевших коронавирусом в России выросло на 17%, хотя темп прироста заболеваемости снизился (на прошлой неделе прирост составил 24,2%). В 82 из 85 регионов заболеваемость растет, некоторое снижение наблюдается в Москве «благодаря реализуемым ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации», отметила вице-премьер.

В 16 регионах не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время и в некоторых из них (Забайкалье, Карелия и Тува) заболеваемость за последнюю неделю превышает общероссийский уровень (100,7 на 100 000 населения), подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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