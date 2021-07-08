Попова не видит предпосылок для введения локдауна
На сегодняшний день нет таких рисков и угроз, которые говорили бы о необходимости вводить более жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сказала она (цитата по ТАСС).
Глава ведомства подчеркнула, что при всеобщей вакцинации «такой необходимости точно не будет». По ее словам, ситуация с коронавирусом в России напряженная, максимальная заболеваемость сейчас отмечается в Северо-Западном федеральном округе. «Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ», — сказала Попова.
Она отметила, что во всех остальных федеральных округах ситуация чуть более спокойная, но «абсолютно нестабильная». По ее данным, около 66% случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на «дельта»-штамм. Развитие ситуации будет зависеть только от соблюдения антиковидных мер, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России с участием президента Владимира Путина сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления о критериях оценки эпидемической ситуации в регионах.
По словам Голиковой, за неделю число заболевших коронавирусом в России выросло на 17%, хотя темп прироста заболеваемости снизился (на прошлой неделе прирост составил 24,2%). В 82 из 85 регионов заболеваемость растет, некоторое снижение наблюдается в Москве «благодаря реализуемым ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации», отметила вице-премьер.
В 16 регионах не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время и в некоторых из них (Забайкалье, Карелия и Тува) заболеваемость за последнюю неделю превышает общероссийский уровень (100,7 на 100 000 населения), подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемической ситуации.