Опрос показал долю повторно ушедших на удаленку из-за коронавируса россиян
Только 11% россиян вновь перешли на удаленный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, говорится в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску трудоустройства hh.ru среди 1500 человек (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«11% работающих россиян в разгар третьей волны пандемии были переведены работодателями на удаленный график, 9% — на гибридный график, а 4% были отправлены в отпуск/на выходные», — выяснили эксперты.
При этом еще 11% опрошенных работали удаленно еще до ухудшения эпидемиологической обстановки в России, а 13% — в гибридном формате. Однако большинство граждан — 51% — продолжают, как и раньше, ходить в офисы.
Наибольшая доля сотрудников на удаленке зафиксирована в сфере ИТ, интернет, телеком — 21%. Столько же — среди студентов и тех, кто только начинает карьерный путь.
Чаще всего в очном формате трудятся люди, занятые в производстве и сельском хозяйстве, — 81%. Также в этот перечень входят сотрудники сферы строительства и недвижимости — 71%.
В топ-5 регионов по количеству переведенных на удаленный график сотрудников во время третьей волны пандемии вошли Новосибирская область и Санкт-Петербург — по 9% соответственно, а также Москва (8%), Свердловская (6%) и Московская области (4%).
Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Вчера этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.