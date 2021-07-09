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Опрос показал долю повторно ушедших на удаленку из-за коронавируса россиян

Ведомости

Только 11% россиян вновь перешли на удаленный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, говорится в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску трудоустройства hh.ru среди 1500 человек (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«11% работающих россиян в разгар третьей волны пандемии были переведены работодателями на удаленный график, 9% — на гибридный график, а 4% были отправлены в отпуск/на выходные», — выяснили эксперты.

При этом еще 11% опрошенных работали удаленно еще до ухудшения эпидемиологической обстановки в России, а 13% — в гибридном формате. Однако большинство граждан — 51% — продолжают, как и раньше, ходить в офисы.

Наибольшая доля сотрудников на удаленке зафиксирована в сфере ИТ, интернет, телеком — 21%. Столько же — среди студентов и тех, кто только начинает карьерный путь.

Чаще всего в очном формате трудятся люди, занятые в производстве и сельском хозяйстве, — 81%. Также в этот перечень входят сотрудники сферы строительства и недвижимости — 71%.

В топ-5 регионов по количеству переведенных на удаленный график сотрудников во время третьей волны пандемии вошли Новосибирская область и Санкт-Петербург — по 9% соответственно, а также Москва (8%), Свердловская (6%) и Московская области (4%).

Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Вчера этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных