Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за вакцинацию

Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков рассказал, что мошенники также публикуют объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или об услуге по внесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. По данным «Лаборатории Касперского», в июне обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов по сравнению с маем.