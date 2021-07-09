Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за вакцинацию
Аферисты стали распространять в соцсетях сообщение, что клиенты ВТБ якобы могут получить 5000 руб. за вакцинацию. В объявлении не уточняется, за какую прививку дается бонус, однако сообщения появились в период обязательной вакцинации некоторых категорий россиян от коронавируса.
«Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — сообщил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко. Таким способом мошенники получают доступ к деньгам.
Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков рассказал, что мошенники также публикуют объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или об услуге по внесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. По данным «Лаборатории Касперского», в июне обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов по сравнению с маем.
В России более 20 регионов, в том числе Москва и Московская область, ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников общепита, торговли, сфер услуг, транспорта, здравоохранения и ряда других категорий.