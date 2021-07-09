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Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за вакцинацию

Ведомости

Злоумышленники начали предлагать потенциальным жертвам бонусы за вакцинацию, чтобы получить данные карты и украсть с нее деньги, сообщил РБК со ссылкой на ВТБ. Также о такой схеме мошенничества известно Газпромбанку и «Лаборатории Касперского».

Аферисты стали распространять в соцсетях сообщение, что клиенты ВТБ якобы могут получить 5000 руб. за вакцинацию. В объявлении не уточняется, за какую прививку дается бонус, однако сообщения появились в период обязательной вакцинации некоторых категорий россиян от коронавируса.

«Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — сообщил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко. Таким способом мошенники получают доступ к деньгам.

Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков рассказал, что мошенники также публикуют объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или об услуге по внесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. По данным «Лаборатории Касперского», в июне обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов по сравнению с маем.

В России более 20 регионов, в том числе Москва и Московская область, ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников общепита, торговли, сфер услуг, транспорта, здравоохранения и ряда других категорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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