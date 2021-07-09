Суд вынес наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире

Заявление Матвиенко стало ответом на высказывание члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова, обратившего внимание сенаторов на распространение в интернете «треш-стримов», где людей «избивают, унижают и закапывают в могилы». В качестве примера он привел уголовное дело против блогера Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка.