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Суд вынес наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире

Ведомости

Пресненский суд Москвы признал блогера Андрея Бурима, известного под именем Mellstroy, виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ (побои) и назначил ему наказание в виде исправительных работ на полгода и штрафа, сообщается в Telegram-канале московских судов.

«Бурим Андрей Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 10% процентов от заработной платы осужденного в доход государства», — сказано в сообщении.

Также суд взыскал с Бурима 22 444 руб. в пользу потерпевшей стороны в качестве возмещения оказанной ей медицинской помощи и 50 000 руб. — как компенсацию морального вреда.

В декабре прошлого года СМИ сообщили о возбуждении против Mellstroy уголовного дела за избиение в октябре 2020 г. модели Алены Ефремовой во время видеотрансляции на Youtube. В итоге у девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.

В конце прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству разработать предложения, направленные на ограничение проведения «трэш-стримов» в интернете. Она отметила, что российские законодатели «запаздывают» с принятием мер по недопущению и профилактике «порочных явлений» в интернете и «работают вдогонку».

Заявление Матвиенко стало ответом на высказывание члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова, обратившего внимание сенаторов на распространение в интернете «треш-стримов», где людей «избивают, унижают и закапывают в могилы». В качестве примера он привел уголовное дело против блогера Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка. 

Ранее по теме: В Совфеде выступили за законодательный запрет «трэш-стримов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных