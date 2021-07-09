Суд вынес наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире
Пресненский суд Москвы признал блогера Андрея Бурима, известного под именем Mellstroy, виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ (побои) и назначил ему наказание в виде исправительных работ на полгода и штрафа, сообщается в Telegram-канале московских судов.
«Бурим Андрей Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 10% процентов от заработной платы осужденного в доход государства», — сказано в сообщении.
Также суд взыскал с Бурима 22 444 руб. в пользу потерпевшей стороны в качестве возмещения оказанной ей медицинской помощи и 50 000 руб. — как компенсацию морального вреда.
В декабре прошлого года СМИ сообщили о возбуждении против Mellstroy уголовного дела за избиение в октябре 2020 г. модели Алены Ефремовой во время видеотрансляции на Youtube. В итоге у девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.
В конце прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству разработать предложения, направленные на ограничение проведения «трэш-стримов» в интернете. Она отметила, что российские законодатели «запаздывают» с принятием мер по недопущению и профилактике «порочных явлений» в интернете и «работают вдогонку».
Заявление Матвиенко стало ответом на высказывание члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова, обратившего внимание сенаторов на распространение в интернете «треш-стримов», где людей «избивают, унижают и закапывают в могилы». В качестве примера он привел уголовное дело против блогера Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка.