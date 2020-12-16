В Совфеде выступили за законодательный запрет «трэш-стримов»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания 16 декабря дала поручение комитету по конституционному законодательству разработать предложения, направленные на ограничение проведения «трэш-стримов» в интернете. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда.
«Давайте дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими с тем, чтобы не допускать подобного рода явления. Это страшные вещи, которые происходят. Такое поручение даем и попросим вас в конце января доложить об уже конкретных предложениях», — сказала она, обращаясь к члену комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексею Пушкову. Матвиенко также отметила, что российские законодатели «запаздывают» с принятием мер по недопущению и профилактике «порочных явлений» в интернете и «работают вдогонку».
Подобное заявление спикер Совфеда сделала в ответ на высказывание Пушкова, обратившего внимание сенаторов на распространение в интернете «треш-стримов», где людей «избивают, унижают и закапывают в могилы». В качестве примера он привел уголовное дело против блогера Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка.
Пушков в своей речи подчеркнул, что «пропаганда асоциального, унижающего человеческое достоинство поведения явно не должна иметь место в социальных сетях» и «треш-стримы» нужно запретить. Он отметил, что можно сотрудничать для этого с различными платформами, в том числе зарубежными.
Обсуждению запретить так называемые «треш стримы» предшествовал инцидент во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетникова) 2 декабря. Из трансляции молодого человека выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась.
Врачи, приехавшие по вызову самого блогера, не обнаружили на теле девушки видимых признаков насильственной смерти. Однако судмедэксперт зафиксировал у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.
По решению суда Решетников арестован до 3 февраля. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, в своих прямых эфирах Reeflay избивал девушку и совершал прочие противоправные действия.
В конце декабря СМИ узнали о возбуждении уголовного дела против блогера Mellstroy (Андрей Бурим) за избиение модели Алены Ефремовой во время видеотрансляции на YouTube. У девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.