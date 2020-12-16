В Совфеде выступили за законодательный запрет «трэш-стримов»

«Давайте дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими с тем, чтобы не допускать подобного рода явления. Это страшные вещи, которые происходят. Такое поручение даем и попросим вас в конце января доложить об уже конкретных предложениях», — сказала она, обращаясь к члену комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексею Пушкову. Матвиенко также отметила, что российские законодатели «запаздывают» с принятием мер по недопущению и профилактике «порочных явлений» в интернете и «работают вдогонку».