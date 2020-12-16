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В Совфеде выступили за законодательный запрет «трэш-стримов»

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания 16 декабря дала поручение комитету по конституционному законодательству разработать предложения, направленные на ограничение проведения «трэш-стримов» в интернете. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда. 

«Давайте дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими с тем, чтобы не допускать подобного рода явления. Это страшные вещи, которые происходят. Такое поручение даем и попросим вас в конце января доложить об уже конкретных предложениях», — сказала она, обращаясь к члену комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексею Пушкову. Матвиенко также отметила, что российские законодатели «запаздывают» с принятием мер по недопущению и профилактике «порочных явлений» в интернете и «работают вдогонку». 

Подобное заявление спикер Совфеда сделала в ответ на высказывание Пушкова, обратившего внимание сенаторов на распространение в интернете «треш-стримов», где людей «избивают, унижают и закапывают в могилы». В качестве примера он привел уголовное дело против блогера Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка. 

Пушков в своей речи подчеркнул, что «пропаганда асоциального, унижающего человеческое достоинство поведения явно не должна иметь место в социальных сетях» и «треш-стримы» нужно запретить. Он отметил, что можно сотрудничать для этого с различными платформами, в том числе зарубежными.

Обсуждению запретить так называемые «треш стримы» предшествовал инцидент во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетникова) 2 декабря. Из трансляции молодого человека выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась.

Врачи, приехавшие по вызову самого блогера, не обнаружили на теле девушки видимых признаков насильственной смерти. Однако судмедэксперт зафиксировал у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.

По решению суда Решетников арестован до 3 февраля. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, в своих прямых эфирах Reeflay избивал девушку и совершал прочие противоправные действия.

В конце декабря СМИ узнали о возбуждении уголовного дела против блогера Mellstroy (Андрей Бурим) за избиение модели Алены Ефремовой во время видеотрансляции на YouTube. У девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.

Ранее по теме: Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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