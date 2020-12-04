Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Раменский суд Московской области арестовал блогера Стаса Решетникова (Reeflay) после смерти девушки у него в квартире в прямом эфире на YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Решетникова меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство собеседника. Представитель СК уточнила агентству, что мужчина арестован до 3 февраля.
Как сообщается на сайте СУ СКР по Подмосковью, в отношении 30-летнего блогера возбуждено уголовное дело. Он заподозрен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ).
По данным следствия, 2 декабря утром в доме блогера бригада скорой помощи констатирована смерть девушки. На ее теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. При этом, по данным следователей, в прямых эфирах, которые вел блогер, зрители наблюдали избиение девушки, а также иные противоправные действия, которым будет дана правовая оценка.
Судмедэксперт заключил, что у потерпевшей была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, а также были обнаружены множественные кровоподтёки и субдуральная гематома. Проведение экспертизы еще не окончено — планируется химико-биологическое исследование. Информация о беременности девушки не подтвердилась.