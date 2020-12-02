Блогера доставили к следователю после смерти девушки во время стрима
Блогера Стаса Решетникова доставили к следователю для беседы после того, как в его доме в Подмосковье обнаружили труп девушки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.
«В настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», — сказала она.
Как сообщает агентство, в ходе стрима блогер обнаружил, что его подруга находится без сознания. Согласно кадрам видеозаписи, Решетников пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. После этого он вызвал врачей и полицию, а сам плакал и винил себя в смерти девушки. Ее труп все это время находился в кадре.
После приезда врачей Решетников продолжил вести эфир. Медики констатировали смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.