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Блогера доставили к следователю после смерти девушки во время стрима

Ведомости

Блогера Стаса Решетникова доставили к следователю для беседы после того, как в его доме в Подмосковье обнаружили труп девушки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

«В настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», — сказала она.

Как сообщает агентство, в ходе стрима блогер обнаружил, что его подруга находится без сознания. Согласно кадрам видеозаписи, Решетников пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. После этого он вызвал врачей и полицию, а сам плакал и винил себя в смерти девушки. Ее труп все это время находился в кадре.

После приезда врачей Решетников продолжил вести эфир. Медики констатировали смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных