В EMA подтвердили риск возникновения сердечных заболеваний после вакцинации Pfizer и Moderna

На данный момент в Евросоюзе к использованию одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Последняя получила разрешение в марте. В то же время в двух странах сообщества — Венгрии и Словакии — российский препарат «Спутник V» уже одобрен и используется в кампании по вакцинации населения.