В EMA подтвердили риск возникновения сердечных заболеваний после вакцинации Pfizer и Moderna
В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) подтвердили, что в очень редких случаях после вакцинации препаратом Comirnaty, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, а также Spikevax от Moderna могут возникать миокардит и перикардит, сообщается на сайте регулятора.
«Комитет рекомендует включить миокардит и перикардит в качестве новых побочных эффектов в информацию о продуктах для этих вакцин вместе с предупреждением о повышении осведомленности среди медицинских работников и людей, принимающих эти вакцины», — говорится в сообщении.
Заключение вынесено после глубокого изучения 145 случаев миокардита в Европейской экономической зоне среди людей, получавших Comirnaty, и 19 случаев среди людей, получавших Spikevax. Миокардит и перикардит — воспалительные заболевания сердца, симптомы которых включают одышку, учащенное сердцебиение и боль в груди.
На данный момент в Евросоюзе к использованию одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Последняя получила разрешение в марте. В то же время в двух странах сообщества — Венгрии и Словакии — российский препарат «Спутник V» уже одобрен и используется в кампании по вакцинации населения.
16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев. Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.