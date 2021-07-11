В Москве за день закончилась вакцина «Ковивак»
Партии отечественной вакцины от коронавируса «Ковивак», которую доставили в столицу накануне, хватило менее чем на день, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», – говорится в сообщении.
Привиться «Ковиваком» можно было в 14 павильонах «Здоровая Москва», отмечалось, что в каждый павильон доставили не более 850 доз препарата.
Кроме того, закончилась и «Эпиваккорона», запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена.
«Ковивак», разработанный в Центре им. Чумакова, был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.
Препарат вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%. Центр сообщал, что произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня.