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В правительстве Гаити сообщили о пытках президента перед убийством

Ведомости

Напавшие на президента Гаити Жовенеля Моиза пытали его перед тем, как убить, сообщил врио премьер-министра страны Клод Жозеф в интервью ABC News.

«Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили», — заявил он.

В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили его. Нападение было совершено также на супругу президента Мартин, ее доставили в больницу. Спустя несколько часов СМИ сообщили о смерти женщины, соболезнования по поводу убийства пары выразили некоторые государства. Однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о кончине жены президента.

Вскоре силовики обнаружили преступников, в ходе перестрелки с полицией были убиты семь предполагаемых наемников, еще минимум 15 – задержаны. В машине, которую использовали нападавшие, нашли пять единиц огнестрельного оружия, патроны, сервер камеры наблюдения, чековую книжку Моиза и его жены, еду, одежду, доллары США и несколько мобильных телефонов.

Позднее двое задержанных рассказали, что цель нападения заключалась в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза в рамках выполнения поручения следственного судьи и не убивать его.

Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.

Ранее по теме: Подозреваемые в убийстве президента Гаити рассказали о цели нападения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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