В «Шереметьево» пассажир открыл аварийный выход самолета из-за жары
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода из-за жары, сообщил телеканал «360».
Отмечается, что самолет был задержан и перед взлетом не работал кондиционер, из-за чего в салоне было очень жарко.
«И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся», — рассказал один из пассажиров рейса. При открытии люка произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа, поэтому пассажиров пришлось высаживать и менять самолет.
Авиакомпания «Россия» намерена взыскать убытки с пассажира за задержку вылета, открывшего люк, выяснили «РИА Новости».
«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери», — сообщили там.
Задержка вылета на момент открытия запасного выхода составляла всего 20 минут, отметил представитель авиаперевозчика.