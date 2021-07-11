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В «Шереметьево» пассажир открыл аварийный выход самолета из-за жары

Ведомости

Пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода из-за жары, сообщил телеканал «360».

Отмечается, что самолет был задержан и перед взлетом не работал кондиционер, из-за чего в салоне было очень жарко. 

«И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся», — рассказал один из пассажиров рейса. При открытии люка произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа, поэтому пассажиров пришлось высаживать и менять самолет. 

Авиакомпания «Россия» намерена взыскать убытки с пассажира за задержку вылета, открывшего люк, выяснили «РИА Новости».

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери», — сообщили там.

Задержка вылета на момент открытия запасного выхода составляла всего 20 минут, отметил представитель авиаперевозчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных