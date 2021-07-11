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Оператор грузинского телеканала умер после избиения противниками ЛГБТ

Ведомости

Оператор телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава умер в своей квартире после того, как 5 июля его избили противники проведения гей-парада в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала.

«Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты», – сообщили в компании.

Как отмечает агентство, Лашкарава несколько дней после избиения находился в больнице, его выписали после того, как он пошел на поправку.

5 июля в Тбилиси должна была пройти акция представителей грузинского ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада. После этого противники ЛГБТ направились к зданию парламента, где стали нападать на журналистов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего, добавив, что МВД республики уже начало расследование обстоятельств смерти оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных