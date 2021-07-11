Оператор грузинского телеканала умер после избиения противниками ЛГБТ
Оператор телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава умер в своей квартире после того, как 5 июля его избили противники проведения гей-парада в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала.
«Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты», – сообщили в компании.
Как отмечает агентство, Лашкарава несколько дней после избиения находился в больнице, его выписали после того, как он пошел на поправку.
5 июля в Тбилиси должна была пройти акция представителей грузинского ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада. После этого противники ЛГБТ направились к зданию парламента, где стали нападать на журналистов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего, добавив, что МВД республики уже начало расследование обстоятельств смерти оператора.