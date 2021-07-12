В Минздраве рассказали о новых подходах к лечению коронавируса
Лечение от коронавируса нужно начинать раньше из-за нового сценария развития заболевания, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью газете «Известия».
«Сейчас в связи с новым сценарием развития заболевания мы уже поняли, что нам нужно пойти на более раннее упреждение его неблагоприятного течения. Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», — рассказал Чуланов.
По его словам, врачи предложат использовать в амбулаторном лечении или в дневном стационаре препараты, которые до сих пор применяли только в стационаре. Также эксперты предлагают в стационарах раньше начинать предупреждение избыточного воспаления. Некоторые препараты рекомендуют назначать при более легких проявлениях коронавируса.
Чуланов рассказал, что существующие противовирусные препараты обладают умеренной эффективностью при коронавирусе. «Мы можем затормозить развитие болезни, особенно если начать лечение на ранних стадиях, но быстро прервать его пока еще не умеем», — отметил он.
В середине июня ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что из-за новых штаммов COVID-19 у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле. Об изменениях симптомов также сообщали в Роспотребнадзоре. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха, писали «РИА Новости».