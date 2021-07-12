В Минздраве рассказали о новых подходах к лечению коронавируса

В середине июня ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что из-за новых штаммов COVID-19 у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле. Об изменениях симптомов также сообщали в Роспотребнадзоре. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха, писали «РИА Новости».