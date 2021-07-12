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В Минздраве рассказали о новых подходах к лечению коронавируса

Ведомости

Лечение от коронавируса нужно начинать раньше из-за нового сценария развития заболевания, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью газете «Известия».

«Сейчас в связи с новым сценарием развития заболевания мы уже поняли, что нам нужно пойти на более раннее упреждение его неблагоприятного течения. Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», — рассказал Чуланов.

По его словам, врачи предложат использовать в амбулаторном лечении или в дневном стационаре препараты, которые до сих пор применяли только в стационаре. Также эксперты предлагают в стационарах раньше начинать предупреждение избыточного воспаления. Некоторые препараты рекомендуют назначать при более легких проявлениях коронавируса.

Чуланов рассказал, что существующие противовирусные препараты обладают умеренной эффективностью при коронавирусе. «Мы можем затормозить развитие болезни, особенно если начать лечение на ранних стадиях, но быстро прервать его пока еще не умеем», — отметил он.

В середине июня ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что из-за новых штаммов COVID-19 у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле. Об изменениях симптомов также сообщали в Роспотребнадзоре. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных