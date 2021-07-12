В Петербурге не увидели роста заболеваемости COVID-19 после «Алых парусов»
Роста заболеваемости коронавирусной инфекцией после фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не выявлено, заявила вице-губернатор города на своей странице во «ВКонтакте».
«В прошедшую пятницу – ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено»», – написала Потехина, отметив, что в течение 14 дней количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось. Мониторинг проводился по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, добавила она.
Фестиваль выпускников городских школ «Алые паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Фестиваль посетили около 40 000 выпускников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что городские власти провели мероприятие с учетом санитарных рекомендаций и требований.