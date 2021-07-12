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В Петербурге не увидели роста заболеваемости COVID-19 после «Алых парусов»

Ведомости

Роста заболеваемости коронавирусной инфекцией после фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не выявлено, заявила вице-губернатор города на своей странице во «ВКонтакте».

«В прошедшую пятницу – ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено»», – написала Потехина, отметив, что в течение 14 дней количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось. Мониторинг проводился по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, добавила она.

​Фестиваль выпускников городских школ «Алые паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Фестиваль посетили около 40 000 выпускников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что городские власти провели мероприятие с учетом санитарных рекомендаций и требований.

Ранее по теме: Кремль оценил проведение фестиваля «Алые паруса» в Петербурге в условиях пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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