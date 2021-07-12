В Петербурге не увидели роста заболеваемости COVID-19 после «Алых парусов»

​Фестиваль выпускников городских школ «Алые паруса» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в конце июня. В 2020 г. он прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако в ночь на 26 июня 2021 г., несмотря на большие показатели заболеваемости и смертности, чем годом ранее, «Алые паруса» прошли в очном формате. Фестиваль посетили около 40 000 выпускников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что городские власти провели мероприятие с учетом санитарных рекомендаций и требований.