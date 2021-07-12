В Краснодарском крае пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трех дней

В министерстве пояснили, что в постановлении не определены сроки проживания туристов в гостиницах. При заселении постояльцы должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о первой прививке, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном менее полугода назад заболевании, либо подписать согласие на вакцинацию в течение трех суток. «Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — отметили в министерстве.