В Краснодарском крае пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трех дней
С 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать в том числе те туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края на срок до трех дней, сообщил ТАСС со ссылкой на Минкурортов региона.
Ранее глава края Вениамин Кондратьев разрешил заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.
В министерстве пояснили, что в постановлении не определены сроки проживания туристов в гостиницах. При заселении постояльцы должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о первой прививке, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном менее полугода назад заболевании, либо подписать согласие на вакцинацию в течение трех суток. «Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — отметили в министерстве.
Там пояснили, что данные о сделавших прививки россиянах появляются в единой базе. Человек, который подписал согласие на вакцинацию, но не прошел ее, будет привлечен к административной ответственности.