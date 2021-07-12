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В Краснодарском крае пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трех дней

Ведомости

С 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать в том числе те туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края на срок до трех дней, сообщил ТАСС со ссылкой на Минкурортов региона.

Ранее глава края Вениамин Кондратьев разрешил заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.

В министерстве пояснили, что в постановлении не определены сроки проживания туристов в гостиницах. При заселении постояльцы должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о первой прививке, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном менее полугода назад заболевании, либо подписать согласие на вакцинацию в течение трех суток. «Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — отметили в министерстве.

Там пояснили, что данные о сделавших прививки россиянах появляются в единой базе. Человек, который подписал согласие на вакцинацию, но не прошел ее, будет привлечен к административной ответственности.

Ранее по теме: В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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