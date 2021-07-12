Русский стал шестым официальным языком для виноградарей и виноделов
Русский язык включен в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ), сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам заседания генеральной ассамблеи организации.
«Большинство стран-участниц в ходе открытого голосования приняли решение о включении русского языка в перечень официальных языков организации», – говорится в сообщении. Ранее работа в МОВВ велась на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В настоящее время в ее состав входят 48 стран.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что принятое решение свидетельствует о «возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов». Оно будет способствовать продвижению отечественного вина за рубежом и закреплению статуса России в качестве одного из основных участников мирового рынка, а также позволит использовать международный опыт в сфере регулирования отрасли в российской практике.