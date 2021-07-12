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Русский стал шестым официальным языком для виноградарей и виноделов

Ведомости

Русский язык включен в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ), сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам заседания генеральной ассамблеи организации.

«Большинство стран-участниц в ходе открытого голосования приняли решение о включении русского языка в перечень официальных языков организации», – говорится в сообщении. Ранее работа в МОВВ велась на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В настоящее время в ее состав входят 48 стран.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что принятое решение свидетельствует о «возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов». Оно будет способствовать продвижению отечественного вина за рубежом и закреплению статуса России в качестве одного из основных участников мирового рынка, а также позволит использовать международный опыт в сфере регулирования отрасли в российской практике.

Ранее по теме: Авторы закона о винах пояснили термин «российское шампанское»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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