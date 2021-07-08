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Авторы закона о винах пояснили термин «российское шампанское»

Ведомости

Термин «российское шампанское» можно использовать только на территории России, сообщил РБК со ссылкой на депутата Госдумы, одного из авторов поправок в закон «Об алкогольной продукции» Михаила Шеремета.

«Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России», — сказал Шеремет. Другой автор поправок, депутат Наталья Боева отметила, что российским шампанским может называться вино, на этикетке которого можно отследить его путь «от лозы до бокала».

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. После этого Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино». Как пояснил РБК один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев, «наш закон не может отменить название «шампанское» и ничто не препятствует его ввозу в страну».

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в контексте нового российского закона о шампанском заявил, что само слово «шампанское» исторически связано с Францией, так как происходит от названия области Шампань. Денорманди отметил, что минсельхоз осведомлен о ситуации в России. Он подчеркнул, что ведомство внимательно следит за происходящим.

Ранее по теме: Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных