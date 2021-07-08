Авторы закона о винах пояснили термин «российское шампанское»

Ранее «Ведомости» сообщали, что в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. После этого Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино». Как пояснил РБК один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев, «наш закон не может отменить название «шампанское» и ничто не препятствует его ввозу в страну».