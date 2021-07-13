Песков ответил на вопрос об ужесточении ограничений для непривитых россиян

«Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром», — сказал Песков. По его словам, сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира «говорит в пользу этих решений». «Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие списки», — сказал Песков.