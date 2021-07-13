Песков ответил на вопрос об ужесточении ограничений для непривитых россиян
Кремль пока не рассматривал вопрос ужесточения мер против невакцинированных граждан в масштабах всей России, однако на уровне регионов их уже начали применять и в целом они могут стать «безальтернативными». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром», — сказал Песков. По его словам, сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира «говорит в пользу этих решений». «Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие списки», — сказал Песков.
В конце июня в Кремле заявили, что дискриминация людей, которые не сделали прививку от коронавируса, неминуема. Так Песков прокомментировал заявление уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о поступлении соответствующих жалоб от россиян.
Ранее сегодня Superjob опубликовал результаты опроса, согласно которым 11% россиян получили отказ в трудоустройстве, потому что они не прошли вакцинацию от коронавируса. В Москве, где власти ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг, с проблемами при трудоустройстве столкнулись 15% опрошенных. В Санкт-Петербурге показатель составил 9%, в других регионах – 10%. Чаще всего отказы в трудоустройстве получали работники с зарплатой до 50 000 руб.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию. Чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Подобные меры уже ввели около 30 российских регионов. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек. Массовая вакцинация населения началась в регионах России с 18 января.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».