В Минздраве назвали самое распространенное осложнение после коронавируса

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. По его словам, наиболее тяжело коронавирус протекает у пациентов с артериальной гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, а также у людей старше 60 лет. Высокий риск при коронавирусе у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию.