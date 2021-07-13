В Минздраве назвали самое распространенное осложнение после коронавируса
Наиболее распространенным осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции являются тромбозы, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова на форуме «Здоровье нации».
«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы – это тромбозы», – сказала Дроздова (цитата по «РИА Новости»). Среди других возможных осложнений она назвала утомляемость, кашель и одышку.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. По его словам, наиболее тяжело коронавирус протекает у пациентов с артериальной гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, а также у людей старше 60 лет. Высокий риск при коронавирусе у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию.