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В Минздраве назвали самое распространенное осложнение после коронавируса

Ведомости

Наиболее распространенным осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции являются тромбозы, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова на форуме «Здоровье нации».

«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы – это тромбозы», – сказала Дроздова (цитата по «РИА Новости»). Среди других возможных осложнений она назвала утомляемость, кашель и одышку.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. По его словам, наиболее тяжело коронавирус протекает у пациентов с артериальной гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, а также у людей старше 60 лет. Высокий риск при коронавирусе у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию.

Ранее по теме: Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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