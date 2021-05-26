Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

По данным ведомства, в остром периоде COVID-19 у зараженных было выявлено значительное повышение эндотелина-1. Наиболее высокие показатели по данному анализу были у пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшилось. При этом повышение уровня эндотелина-1 было выявлено и у лиц, контактировавших с больными. Выявление нового маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений, объяснили в Роспотребнадзоре.