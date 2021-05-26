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Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в остром периоде COVID-19 у зараженных было выявлено значительное повышение эндотелина-1. Наиболее высокие показатели по данному анализу были у пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшилось. При этом повышение уровня эндотелина-1 было выявлено и у лиц, контактировавших с больными. Выявление нового маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений, объяснили в Роспотребнадзоре. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. По его словам, наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов с артериальной гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, а также у людей старше 60 лет. Течение заболевания сопряжено с высокими рисками также у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о возможных осложнениях после коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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