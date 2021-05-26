Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в остром периоде COVID-19 у зараженных было выявлено значительное повышение эндотелина-1. Наиболее высокие показатели по данному анализу были у пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшилось. При этом повышение уровня эндотелина-1 было выявлено и у лиц, контактировавших с больными. Выявление нового маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений, объяснили в Роспотребнадзоре.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. По его словам, наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов с артериальной гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, а также у людей старше 60 лет. Течение заболевания сопряжено с высокими рисками также у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию.