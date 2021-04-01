Мурашко рассказал о возможных осложнениях после коронавируса

«Постковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой… Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы», — сказал Мурашко.